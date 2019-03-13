盧秀燕送太陽餅 祝朱立倫旭日東升

2019-03-13 16:46

〔記者張菁雅／台中報導〕前新北市長朱立倫今天（13日）下午拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕特別送上太陽餅，代表認定朱立倫是「太陽」，祝他旭日東升、心想事成。盧秀燕也說，朱立倫絕對是國民黨最有機會的人選之一，也最有可能成為國家領導人之一，希望他加速前進。

朱立倫抵達台中市政府，盧秀燕立即上前迎接，兩人見面先擁抱，接著手牽手走進市府，展現好交情。

兩人互相致贈台中市、新北市名產，盧秀燕特別準備了太陽餅，她說，太陽餅除了是台中的名產，太陽餅就是「太陽」，她對朱立倫有很大的期待，認定朱立倫是「太陽」，希望朱立倫如旭日東升、心想事成。

盧秀燕也說，她不選總統，所以最客觀，而且她從政經歷很長，跟誰都有交情，另一方面，其他人今天沒來，但朱立倫絕對是國民黨最有機會的人選之一，也最有可能成為國家領導人之一，在她心目中，「之一」是極少數的人，但朱立倫絕對是名列前茅。參選的人很多，但實力大不相同，參選不是只有意願而已，一定要能夠贏，並帶領國家走上正確的道路，好好治理國家，希望朱立倫他加速前進。

朱立倫收下太陽餅後，直說「謝謝」。對於媒體詢問國民黨黨內初選相關問題，朱立倫僅說，今天眼中「只有燕子沒有其他子」，對台中市民來講，最關心的是台中經濟發展，所以其他有關政治問題，可以去問國民黨中央。

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