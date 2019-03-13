「韓粉」老師要學生喊政治口號 段宜康嘆：小時候也遇過

2019-03-13 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）一名武姓音樂老師，昨日被學生踢爆在上課時大談自己的政治觀念，並要學生一起喊政治口號，引起外界譁然；對此，民進黨立委段宜康表示：「這種老師我小時候也遇過」，引起有相同經驗的網友熱烈迴響。

一名中大壢中的學生投稿臉書粉專「我是中壢人」，指控學校的一位音樂老師總是在上課時間談論政治，還逼迫全班跟著他喊口號「5000洞之雄」、「5000洞之菊」，之前有人向學校反應此事，卻都石沈大海。

此事被各大媒體報導後，引起外界嘩然，民進黨立委段宜康也在臉書上感嘆表示「這種老師我小時候也遇過，沒想到現在可議在學校存活」。不少網友也在臉書下方留言，表示「不論挺綠或挺藍，這樣的老師就是不適任」、「政治滾出校園」！

也有擁有相同經歷的網友在下方留言，表示「我的師大經驗，某必修課是申論題，不罵K黨會被當」、「很久以前在台中大里某高中的三民主義老師，長得很像連戰，還在高中男生班公開評價女人的生殖器，自己講得意猶未盡」、「我國小同事，上課告訴學生說：票要投國民黨不能投民進黨。」

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