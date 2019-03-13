中市府再爆區公所網路助選 議員：盧市長騙很大

2019-03-13 15:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市議會民進黨團前兩天才批評區公所網頁公器私用，假茂谷柑行銷名義，內容卻是在為國民黨籍的立委補選人宣傳，市議員林祈烽今天也接獲爆料，指控西區公所更是大膽的連結分享市長盧秀燕的貼文，公然在官方臉書支持國民黨候選人，他痛批，盧秀燕選前開記者會要求前市府要保持行政中立，沒想到自己當了市長，卻更大膽惡劣，一再發生動用行政資源輔選候選人的事情，真是騙很大啊！

林祈烽說，前幾天黨團議員就抓到西屯、大雅、后里等8個區公所的臉書粉絲專頁，均出現市長盧秀燕輔選國民黨立委候選人的新聞連結，批評市府公器私用，當時民政局長吳世瑋還表示要求立即撤下貼文，並向各公所重申行政中立的立場；沒想到違法事件又再發生。

林祈烽表示，他接獲爆料，西區區公所也連結市長盧秀燕的個人臉書輔選貼文，大刺刺的為特定候選人在宣傳，「這難道沒有違反行政中立法嗎？」區公所一再違法為特定候選人宣傳，這背後有沒有人在下指導棋？盧市長不用出來說清楚、講明白嗎？

而盧市長選前批評前市長林佳龍行政不中立，呼籲林市長要確實遵守「行政中立法」，勿假公濟私動用公家資源及公務人員為己助選，但盧市長當選市長迄今未滿3個月，卻爆發了多件動用公家資源為國民黨候選人助選的案件，盧市長擺明是說一套、做一套，只會檢討指責別人，卻一再縱容底下的區公所在亂搞，證明盧團隊雙重標準、都在講假話，只會一再欺騙市民！

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