中國「www.31t.tw」註冊對台宣傳 NCC：已啟動國安機制

2019-03-13 15:21

〔記者劉力仁／台北報導〕中國侵門踏戶，以「www.31t.tw」註冊台灣的網域名稱，大剌剌宣傳「對台31項措施」，網站內容與中國國台辦最近推出的「31條來了」APP，相似度極高；國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗今天表示，已經啟動國安機制，NCC將配合國安單位，積極處理。

翁柏宗表示，NCC職掌為網路資源的分配，無法律授權NCC可片面封鎖或下架特定網站，但有法院判決或是國安單位請求，NCC會配合辦理。就此案，國安單位基於國家安全需要，NCC將會主動跟負責網域註冊台灣網路資訊中心（TWNIC）聯繫，進行必要的處理。

NCC基礎設施事務處長羅金賢表示，此網站在台灣註冊，屬於境內網站，如果有違反規定，主管機關義不容辭必須有效管理，NCC已經積極處理。翁柏宗表示，NCC目前雖然沒有封網的法源，只要國安機關要求，NCC會配合封網或必要處置。

該網站昨首頁重點訊息，為中國全國政協委員張澤熙前天在中國「兩會」建議北京把台灣的中南部、農漁會列統戰交流的重點，以及中國福建省泉州市對台胞台企「減稅降費」的宣傳，與31條APP的推薦新聞一樣。即時訊息也都引自國台辦管理的新聞網站「中國台灣網」。立委認為有國安疑慮，呼籲該網站應立刻下架。

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