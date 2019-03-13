民進黨要告 陳筱諭反控內定徵召卻把分裂責任推給她

2019-03-13 14:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選選戰激烈，民進黨中央為避免綠營選票分裂，揚言對無黨籍候選人陳筱諭指控黨內徵召不公要提告，陳筱諭今天說，歡迎提告，民進黨把綠營分裂的責任推給她，選前還操作棄保的選舉手法，必遭選民唾棄。

台南市黨部主委黃先柱回應說，黨內徵詢時遇到陳筱諭，陳筱諭問他可否協調郭國文回永康選，她在第二選區選。

黃先柱說，民進黨有初選機制，不是坐地分贓的政黨，不是誰說在那裡選就算了。他好意解釋，卻被陳筱諭扭曲，否認陳筱諭所說內定徵召郭國文。民進黨中央也說陳筱諭如拿不出徵召不公的證據，將提告。

黃先柱說，陳筱諭參選是事實，也未出席中評會說明，民進黨才以違反黨紀，開除陳筱諭的黨籍。

陳筱諭說，黃先柱當時回絕她的提議，指已經講好了，郭國文就是在第二選區，永康是林宜瑾選。當時她就覺得很奇怪。

陳筱諭說，她進去接受徵詢，鄭文燦、鄭寶清和張宏陸對她很不友善，詢問「妳怎麼贏？憑什麼贏？有誰支持妳？」她回說：「我年輕，應該也是種優勢」他們就說，「那我們也可以找一個比你年輕的人來選啊」，「妳放心，不會找一個比妳爛的人出來選！」最後，鄭文燦竟問她說：「你會不會退黨參選？」

陳筱諭說，民進黨如果沒有內定徵召郭國文，又怎會問她會不會退黨參選？當時她回答說「不會退黨參選」，因為她認為如果民進黨用公平、公正的方式民調，她絕不會退黨參選。

陳筱諭說，她歡迎提告，要求提名小組拿出完整黨內初選徵詢過程影音檔來，並且公布黨內初選的民調詳細內容，不要郭國文選情拉不起來，就把分裂責任推給她，不要到選前才說要提告，操作棄保，全台灣的人都不相信被新潮流綁架的民進黨了。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/