台南市正義與勇氣紀念日 文史界連署成立湯德章紀念館

2019-03-13 13:55

［記者劉婉君／台南報導］今天是台南市「正義與勇氣紀念日」，台南市文化資產保護協會在湯德章紀念公園舉辦追思會，並連署呼籲市府在愛國婦人館設置湯德章紀念館。市長黃偉哲則表示，明年紀念活動將由市府與民間合辦。

72年前，人權律師湯德章在228事件發生時，捨身取義保存台南的和平，5年前，市府將3月13日湯德章殉難日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。文資保護協會、黃偉哲與台南市各界今天齊聚在湯德章雕像前，獻花追思湯德章，湯德章之子湯聰模也出席，現場同時也發起設置湯德章紀念館的連署活動，不少民眾響應。

協會理事長曾國棟表示，湯德章在關鍵時刻對台南市有很大的貢獻，很多人卻不知道他的生平，湯德章自日本返台後，曾在末廣町（今中正路）設置律師事務所，光復後也曾被選為南區區長，辦公室就在今天的愛國婦人館，因此希望能在愛國婦人館設置「湯德章紀念館」。

黃偉哲說，讓後代了解湯德章律師的事績，真的很重要，各界對具體紀念的方式提了很多建議，包括湯德章律師紀念日、湯德章路、紀念館，這些都是市府納入考量的方向之一，但要用一個最多人能夠了解、能夠接受、而且所需費用比較合理的，目前思考到的是正在興建中的市立圖書館總館，設置專室紀念包括湯德章和其他對台南有卓越貢獻的人。

黃偉哲表示，明年正義與勇氣紀念日的活動，市府將與民間共同主辦，一方面增加民眾的參與度，一方面也更加隆重。至於有民眾反映湯德章紀念公園因為交通的問題，不容易親近，市府也會思考怎麼樣做可以讓民眾更容易進入，增加公園的可親近性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/