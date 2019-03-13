赴美被拱「英燦配」 鄭文燦：不挑戰、不搭檔

2019-03-13 13:27

〔記者許倬勛／桃園報導〕區域立委補選進入倒數計時，行政院長蘇貞昌坦言選情艱難，桃園市長鄭文燦被問及看法，坦言剛從美國出訪回國，需花時間逐一了解各地選情，作為民進黨執政團隊一份子「戮力輔選是必須的」，至於是否有可能與蔡英文搭檔「英燦配」，他則笑說，出訪美國是為外交，返國後還是市長，沒想過挑戰總統大位。

鄭文燦率團訪美12天，除回訪洛杉磯姐妹市，還到華府及紐約拜會美官方代表，亮眼外交成果在國內發酵，外傳可能參選總統或與蔡英文「文燦配」；對此，鄭文燦今上午參加「Super TaiRa國際論壇」後，再次強調：「我沒有要選總統，也沒有要搭配選副總統」出國參訪是為促進台美關係、增進城市交流，返國後依舊是桃園市長。

日前行政院長蘇貞昌坦言立委補選陷苦戰，對此鄭文燦說，因剛從美國回來，對於各地選情還不是很了解，但作為民進黨執政團隊的一份子，戮力輔選是必須的，但補選已進入倒數計時，每個地方大概也只能去一次。

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