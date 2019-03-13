台籍女政協委員表態統一 內政部長：朝取消戶籍處理

2019-03-13 13:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣出生的凌友詩在中國政協會議上表態兩岸統一，民進黨立委劉世芳今天問到是否跟之前盧麗安事件一樣，取消戶籍？甚至健保都不要給。對此，內政部長徐國勇備詢時回應，應會朝取消戶籍方向處理，會跟權責單位陸委會討論。此外，沒有戶籍當然也沒有健保。

17歲移居到香港的台籍中國政協委員凌友詩在政協13屆二次會議第四次全體會議的演說影片，在網路上流傳，全國政協主席汪洋會後，還對她豎起大拇指。她說：「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，是中國政權的正統，這個地位在兩岸統一的進程中最為重要。」

立法院內政委員會今天審查災害防救法部分條文修正草案，邀請徐國勇列席備詢。

「高雄最近是怎麼了？之前的中共19大代表盧麗安也是高雄旗山人。」劉世芳質詢徐國勇時表示，凌友詩的爸爸是左營眷村的退休海軍副艦長，她對不起中華民國前總統蔣介石。凌友詩說她期盼盡速看到兩岸統一到來，請問此言論有無違反台灣法律？健保第一時間就不給？

徐國勇說，言論實在不應該，畢竟我們是中華民國台灣領土的人民，應該是陸委會會做相關處理。是否要取消戶籍，按照相關規定處裡。「我認為應該朝取消戶籍方向處理，但是權責在陸委會，陸委會認定後，才會輪到內政部處理業務。」此外，沒有戶籍就沒有健保。

中國媒體報導，台灣有村里長擔任中國社區主任，劉世芳質疑，只有行政罰，罰完錢就結束，是否可以適用地方制度法第79條，依本法或其他法律應予解除職權或職務？

徐國勇表示，陸委會認定此行為違法，不過目前只有行政罰，沒有其他強力規範的法律。公務員兼職就有明顯的問題，但村里長並非傳統定義中的公務員，也不算是傳統的民代定位，因此在發生兼職狀況的時候會產生模糊地帶，還是要有其他法律規定。

劉世芳也詢問，中國在台灣網域設置「關注31條」網站，若放假訊息要怎麼處理？呼籲內政部與NCC或其他交通部轄下的中華電信聯繫處理。

徐國勇說，將請警政署從IP等各方面做追查。現在也會與網路平台業者做聯繫，業者在重大犯罪時一定會提供，可是有一些在他們認為是言論自由，不一定會提供，但事實上這已經構成損害公共利益。

徐說，未來會與國家通訊傳播委員會（NCC）進一步聯繫並調查。

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