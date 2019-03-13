秘雕轉行賣水果？郭國文陣營耍布袋戲暗諷

2019-03-13 12:48

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選投票日倒數3天，近期國民黨候選人謝龍介公布通路商與麻豆文旦果農各品級的簽約價，1台斤約在42到52元，讓民進黨候選人郭國文陣營痛批敗壞麻豆文旦市場名聲，今更由市議員林志展、呂維胤搬出布袋戲「秘雕」，以逗趣的演出向鄉親說明，表示要戳破對手謊言。

呂維胤表示，「秘雕」演出主要是以「其人之道，還治其人之身」，用趣味的布袋戲方式，把這次鄉親心中的疑問說明清楚，作一位民意代表，當然希望能夠照顧農民、用好的價格行銷台南的農特產，讓農民過更好的生活，而非用較差的價格破壞市場名聲、打擊農民生活。

台南麻豆文旦近期成為各候選人的攻防焦點，林志展、呂維胤今上午以布袋戲的手法，演出「原來祕雕轉行賣水果」的劇碼，不僅提到甫選上市議員的謝龍介甚少到市議會，更暗諷其選立委賣水果，卻用1斤30元的價格敗壞市場。

謝龍介近期公布簽約的麻豆文旦規格禮盒，1台斤從42到52元不等，其中屬於上品的15至16粒價格為52元，讓郭國文陣營痛批不符合市價的簽約價格，會造成麻豆柚價敗市，更呼籲對手不要四處放話說農產滯銷，甚至製造文旦倒入曾文水庫的假新聞等，造成農民的損失。

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