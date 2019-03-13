我家電籍無故遭變更！林昶佐控台電：管理有漏洞

2019-03-13 12:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委林昶佐今召開記者會表示，日前接獲民眾陳情，有心人士利用台電電表規定漏洞，無故將萬華用電戶電表變更過戶，引起民眾恐慌；陳情人康先生說，這是一個制度上的瑕疵，不需要有任何舉證或擔保，任何人都可以變更電籍，盼有關單位能積極介入處理。

對此台電總公司業務處副處長許一女強調，先前考量有些地方年代久遠找不到原用戶，所以例外得以單獨過戶，但這個便民措施卻被有心人士利用。目前台電內部已經完成修正相關規定的程序，未來陳報經濟部後就可以加強對民眾的保障。

林昶佐今與陳情人康先生、台電相關人員共同召開記者會。林昶佐說，依據「台灣電力股份有限公司消費性用電服務契約」第22條，「實際用電人申請過戶無法取得原用戶共同簽章時，......，單獨申請過戶」。有心人士取得用戶電號後，利用此一漏洞辦理單獨過戶，加上受理人員疏漏未通知原用電戶，據台電統計僅是萬華區頂碩里就有5戶遭無故變更。

林昶佐表示，萬華區有很多老舊公寓，不排除是有相關業者利用單獨過戶，以強迫或詐騙的方式使居民同意辦理都更。加上許多民眾都用代繳的方式繳納電費，很難發現帳單地址已被變更；林昶佐說，建議民眾定期主動確認，台電公司也應全面性調查其他地區，還有沒有無故遭單獨過戶，更應儘速修正消費性契約加強保障民眾權益。

台電台北市區營業處處長顏錦義說明，台電接受陳情之後，隔天立刻恢復康先生的電籍，也至當地逐戶拜訪和舉辦說明會。針對林昶佐委員召開的協調會中所提出的建議，目前也正在進行相關程序。

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