蔡炳坤當副市長「白藍」合？ 柯P：心中沒藍綠、沒罣礙

2019-03-13 10:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年12月25日就職連任，但副市長「三個缺一」至今，昨傳出柯已拍板，將由藍營背景的前台中市副市長蔡炳坤接任，被視為是要白藍合作。對此，柯文哲今早受訪僅說，時間到就知道了，他心中早就沒有藍綠，「沒有罣礙了」。

柯文哲今早主持「毒品危害防制中心108年第一次工作執行會議」前接受媒體聯訪，對於第三位副市長傳由蔡炳坤接任，他沒有正面回應，僅說時間到，人有來上班，就知道了。

但因前一位副市長陳景峻出身綠營，象徵白綠合作，今媒體問柯，所以找蔡是代表白藍合作？柯表示，「我到現在已經心中沒有藍綠了，沒有罣礙了。」

談到相中蔡炳坤的原因，柯表示，第三位副市長督導的是社會局、文化局、教育局、觀傳局等較為軟性的局處，所以找一個教育界出身的，應該蠻適應的。

由於昨也傳出柯文哲日前悄悄「安插」國民黨前台北市議員陳孋輝擔任大都會客運董事，外界解讀拉攏藍營人士意味濃。

柯文哲今受訪說，「這也還好啦，她5屆議員好像都在交通委員會，專業上很熟悉。」他接著說，很多人事，也不是他一個人決定，並指陳出任大都會董事一事，當時交通局簽上來，就在上面了，「通常下面簽上來，除非我有特別意見，大部分都還蠻尊重每個局處的。」

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