假訊息現象嚴重 專家學者將研討如何影響民主價值

2019-03-13 10:50

〔記者謝君臨／台北報導〕根據美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）的調查報告，台灣與日本是亞洲最自由的國家；4月7日為言論自由日，內政部表示，今年系列活動將首度移師台南市舉辦，由於近年來散播假訊息的現象日益嚴重，系列活動所舉辦的研討會，也將以「假消息如何影響民主價值」，邀請學者專家共同研討。

「自由之家」對今年世界自由度的調查報告中，台灣是評比為「自由」的86個國家之一，有59國被評為「部分自由」，另有50國被列為「不自由」；而在亞洲，台灣與日本的得分最高，是最自由的國家，堪稱是自由國家的模範生。

內政部表示，自由得來不易，台灣的自由並非從天而降，現在我們可以主張言論自由，但這並非各國都可享有，回首78年4月7日，「自由時代」系列雜誌創辦人鄭南榕為爭取「百分之百的言論自由」，不惜犠牲生命，催化了刑法第100條的修正，及懲治叛亂條例的廢止，啟動了迄今30年的民主改革進程。

為了讓國人了解言論自由的可貴，並省思現階段民主價值面臨的困境，內政部今年特別結合文化部、台南市政府、成功大學及鄭南榕基金會，共同主辦言論自由系列活動，並將首度移師台南市舉辦，活動自3月27日至4月21日止，包括研討會、行動展、影展及演唱會，從中可感受前人爭取言論自由的艱辛歷程。

活動首日，將於成大舉辦「民主社會中言論自由的新挑戰與回應」研討會，有鑑於近年來假訊息現象嚴重，研討會將以「假消息如何影響民主價值—2018年台美選舉之觀察」等3大主軸，邀請國內外專家學者共同研討。

行動展覽「噤聲的日常」，將在國定古蹟台南地院舉行，以戒嚴時期人民的日常生活為主軸，讓觀展者感受當年威權統治下所受到的禁錮。另，3月27日至29日，將在台南全美戲院舉辦言論自由影展，透過影像語言傳遞民主價值。系列活動最終曲「我主張」演唱會，將於3月30日至31日，在台南文創園區登場。

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