貢寮5.1地震 何博文呼叫朱立倫關切核安

2019-03-13 10:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市貢寮區今（13）日凌晨4點19分發生芮氏規模5.1地震，因為鄰近核一、核二廠所在的石門區、萬里區，觸動新北市最關切的核安問題，新北市議會民進黨團總召何博文一早就在臉書「呼叫老市長朱立倫」，對朱立倫所提的重啟核四主張，表達地震一旦引發核災蜘蛛人也難救的看法。

貢寮區今凌晨4點19分發生芮氏規模5.1地震，有不少民眾在睡夢中被「國家級警報」驚醒，氣象局地震測報中心指出是板塊隱沒作用釋放能量引起地震，但因地點鄰近核一、核二兩座核電廠，原能會也發布訊息指出，地震均未達各核能電廠地震儀動作設定點，機組均正常運作。

新北市政府，不管是之前的朱立倫團隊、現在的侯友宜團隊，向來強調「沒有核安就沒有核電」，而為參選總統準備的朱立倫在2月底最新表態，如果他當總統，基於國家安全考量，能源不足的時候，他願意重啟核四。何博文一早得知地震，立即想到朱立倫這項表態，他問朱立倫「昨晚睡得好嗎?還記得新北市的老朋友嗎？」對朱立倫重啟核四的主張，何博文說，嚇死人了，地震一旦引發核災蜘蛛人也難救。

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