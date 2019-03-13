國發會核定桃園會展中心綜規、總金額41億元

2019-03-13 10:19

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在市政會議宣布，行政院經發會已經核定總金額高達41億元的桃園會展中心的綜合規劃案，市府隨即展開設計規劃案，預計明年可發表，希望在111年底完工，屆時將成為北台灣最大面向國際會展中心。

鄭文燦表示，配合「亞洲．矽谷」計畫，市府規劃在青埔地區機場捷運A19體育園區站旁設置會展中心、占地2.8公頃，鄰近國際機場、捷運及高鐵等交通優勢，經濟部國貿局去年完成預算編列，市府也完成環評等相關作業等，國發會於11日核定綜合規劃，未來市府的對應窗口為經濟發展局，委由工務局新建工程處發包施工。

鄭文燦說，桃園會展中心包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施，作為未來辦理國際會議、展覽及研發交流活動之重要場所，並可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活動，其中國際展覽館可提供600個攤位，至於國際會議中心，提供2000人、800人會議室個1間，250人會議室2間、100人會議室5間。

經發局強調，會展產業是經濟轉型關鍵產業，主要包括會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽，結合旅館、餐飲、交通、貿易、金融、文化創意等多項相關產業之火車頭型服務業，具有「高成長潛力、高附加價值、高創新效益」特性，產業帶動性強，可帶來更多就業機會。

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