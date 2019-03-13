接受美國之音專訪 林右昌：美台應加強合作

2019-03-13 09:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌在美國時間3月12日上午9點30分（台灣時間12日晚上9點30分）在華府美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪，林右昌說，美國的印太戰略中，台灣站在最重要的關鍵位置點之一，但這個位置點上的台灣，卻又是最脆弱且最近安全上受到很大威脅，代表美台關係愈來愈重要，未來應加強合作。

林右昌指出，台美雙方都擁有自由、民主及人權的價值，今年是台灣關係法實施40週年，也是天安門事件30週年，美國政府最近通過了一連串包括支持台灣重返WHO、重申台灣在印太區域安全地位等重大議題，以及美國國會通過「台灣旅行法」（TTA）、「亞洲再保證倡議法」（ARIA）等一連串友台法案。

市府表示，美國之音在訪問中關心林右昌此次訪美，與美方哪些人士進行會晤，在會談過程中，又是否為蔡英文總統帶來什麼訊息，另外，美國方面也對兩岸關係發展及新聞媒體的自由感到關心，因此透過美方的安排，他接受美國之音的訪問，並在節目中一一回答。

市府表示，成立於1942年2月的美國之音，是美國政府對外設立和資助的國有非軍事國際廣播宣傳機構，總部位於華盛頓聯邦辦公大樓內，此行由美國之音中文部主任 Ernest Torriero親自迎接，工作人員說，林右昌是近年來第一個踏進美國之音接受訪問的台灣政治人物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/