如果韓國瑜打死不選2020 網友問：韓粉會不會由愛生恨？

2019-03-13 08:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友zkow在PTT發文，評論最近熱門的高雄市長韓國瑜選總統話題，他好奇詢問，如果韓國瑜打死不選，就算被徵召也不選，韓粉會不會因此由愛生恨？引發其他網友熱議。

zkow評估，先注意現在的韓粉，一大堆甚至超過3分之2都不是高雄人，倘若韓國瑜死都不選，就算被徵召也不選，到時要是國民黨輸掉2020總統，這些韓粉會不會因此由愛生恨？

zkow認為，韓粉可能覺得韓國瑜為了個人前途或小義、而捨棄全台灣希望你出來拯救的大義，讓台灣人繼續水深火熱過4年，這樣就算韓國瑜以後真的要選總統，這筆帳全台灣人也會記得，以後不一定買單。

再者，如果韓國瑜真的死不選，國民黨要是輸了總統，到時韓國瑜一定變成黨內的罪人。

zkow研判，他覺得韓國瑜被徵召肯定要選，沒有不選的道理，大家覺得是不是只要國民黨真的讓徵召成為現實了，韓國瑜就選定了？只有徵召不會實現的情況下，韓國瑜才不選總統吧。

此議題引發網友討論，「要選早就出來選了」、「說不定韓出來的機率更高」、「比較希望韓能在高雄好好做」、「朱現在就穩穩的、沒理由拱韓浪費一張好牌」、「想太多、網路韓粉還是有理性的」。

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