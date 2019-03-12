韓國瑜親頒派令4位大隊長 援助治安、交通、災防、民防

2019-03-12 23:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天主持市政會議時，頒發新任民防總隊副指揮官黃富義及所屬民防大隊長謝龍隱、義勇警察大隊長李東和、交通義勇警察大隊長梁朝辰、刑事義勇警察大隊長陸炤廷等4位大隊長派令，期許副指揮官及4位大隊長在未來四年能領導民防、義警、義交、義刑等協勤民力，共同為高雄市的治安、交通、災防、服務等工作努力，為市民福址打拚。

韓國瑜指出，副指揮官及4位大隊長不僅事業經營有成，為成功領導人士，對社會公益付出更是不遺餘力，擔任副指揮官及大隊長一職，是榮譽、肯定，更是責任的開始。

市長強調高市幅員遼闊，警力有限，但民力無窮，治安、交通維護及災防搶救，都有賴遍布各地的協勤民力積極協助，投入第一線工作，發揮維護治安及救災濟民的效果；市府也會經常舉辦績優及資深民防、義警、義交、義刑人員表揚大會活動，透過公開表揚方式給予績優人員肯定及鼓勵。

他期許經由副指揮官及4位大隊長的付出與支持，積極鼓勵並提升民防、義警、義交及義刑士氣，成為市府拼經濟的堅強後盾，讓高雄市治安、交通更加安穩，民眾生活更加美好，共同打造高雄市成為安居樂業的宜居城市。

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