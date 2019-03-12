呼應美國促進宗教自由 我宣布捐款百萬美金

2019-03-12 21:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，我政府將自今年起，連續5年每年捐助美國國務院「國際宗教自由基金」20萬美金，共100萬美金（約3千萬元台幣）。我國也呼應美國「波多馬克行動計畫」，遴聘玉山神學院院長布興‧大立為擔任我國首任宗教自由無任所大使。

美國國務院去年7月舉辦首屆「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom），台灣呼應美國，昨起舉辦首屆區域層次的印太宗教自由對話論壇，外交部今晚並舉辦酒會宴請各國代表，外交部政務次長徐斯儉主持酒會開幕，也邀請到美國宗教自由大使布朗巴克出席致詞。

美國國務院去年發布「波多馬克行動計畫」（Potomac Plan of Action），呼籲與會各國設立宗教自由無任所大使，共同發揮影響力，並宣布成立「國際宗教自由基金」（International Religious Freedom Fund, I-ReFF），鼓勵各國捐輸，將相關資源用以推動全球宗教自由。

為響應美國的倡議，徐斯儉今天在酒會中宣布，我政府經過數個月的推甄及徵詢，由蔡總統同意遴聘玉山神學院布興‧大立院長，擔任我國首任宗教自由無任所大使，未來將敦請布興‧大立大使代表政府，協助推動與理念相近國家以及全球公民社會，在宗教自由議題方面加強國際連結與合作。

布興‧大立這兩天也參與了對話論壇，他致詞時說，很感謝各國貴賓在對話中提出的建議，保障宗教自由、民主與人權對於公民社會相當重要，台灣不僅宗教多元，在過去三十年內也致力於追逐民主、自由與人權 ，將持續深化並實踐這樣的價值。

另外，徐斯儉今晚也宣布，政府將捐助美國務院「國際宗教自由基金」，預計從今年開始，連續5年、每年捐助20萬美元。徐斯儉說，這項基金除了美國本身捐款外，挪威及荷蘭等歐洲國家也已陸續承諾捐助，我政府樂願以實際行動為全球宗教自由貢獻心力，未來將與美國保持聯繫，確保基金提供給世界各地需要的個人或團體。徐斯儉宣布捐款一事獲得在場貴賓如雷掌聲與歡呼。

布朗巴克大使致詞時鼓勵所有來自印太區域的宗教代表說，我們之所以在此，是為了那些被迫噤聲者發聲，今年是一個開始，希望每年、各地都能舉行這樣的對話，以建立促進自由的價值聯盟，「讓我們為自由舉杯！」

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