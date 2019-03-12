中國若送2隻熊貓要回送啥？ 蘇貞昌妙回：送他2隻獼猴

2019-03-12 17:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委羅明才今天在立法院質詢問及，中國如果真送我們2隻熊貓，那我們要回送什麼動物？行政院長蘇貞昌回答說，「送他2隻獼猴！」

羅明才質詢問及，有沒有去過中國？蘇揆回答，「沒有，現在如果去就很大條了！」羅明才接著說，不要害怕，有機會就去走走。蘇揆回應，「我沒有害怕，是他不讓我去，如果他邀請中華民國行政院長，會很高興去大家來談談。」

羅明才舉例，川普和金正恩雖然敵對也有在談。蘇揆則說，他們飛彈「對來對去」、「罵來罵去」也可以談，只有中國是要求說「只有一個中國才能談」，那擺明不是談，而是投降。

羅明才又說，中國為了兩岸和平，過去有送2隻熊貓，現在又說要再送2隻熊貓。蘇揆回應，聽起來不是確實的，這消息有誤。

蘇揆指出，中國好多年來已經不送人熊貓，他們只租不送，租的小熊貓還要付錢，另外國際公約對瀕臨絕種動物有相關規範，台灣也會遵守國際公約。

羅明才詢問，熊貓若送過來是會「接受」或者「卡關」不讓牠過來？蘇揆表示，行政院不會為這種事情卡關，兩岸之間人民可以友善往來。

羅明才提及，若送2隻熊貓過來，那我們要送他們什麼？蘇揆指出，「送他2隻獼猴！」

羅明才接著說，好啦！大家和和氣氣，要以和諧代替對抗，以和諧代替戰爭。蘇揆強調，台灣人多少年都是和平，都是別人來打台灣，台灣人從來不去打人家。

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