聘國手薪資只給這樣？黃國昌轟央行：完美示範台灣的低薪

2019-03-12 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央銀行被踢爆開出月薪23.6至25K的工友職缺，但條件是需要參加過奧運等一級國家賽事，遭批評不尊重國手；央行則緊急回應，職缺是為提供退役國手就業機會，且23K僅是起薪，非實領薪資。對此，時代力量立委黃國昌怒轟，「去年央行總裁才號召民間企業加薪，結果央行自己示範如何低薪攬才」。

央行傳出徵求退役運動員擔任工友，待遇卻僅給23.6K至25K，被外界抱怨「太瞧不起人」；對此，央行緊急出面發布聲明，表示是希望能為退役體育國手提供工作機會，且23.6K至25K只是「起薪」，但實際月薪不止這個數，且每年都會隨著年資而加薪，與公務人員福利相當。

對此，黃國昌今下午在臉書PO文，表示「對於退役國手，提供適當的就業協助，我還蠻支持的」，但黃國昌立刻質疑表示「只不過，月薪23600-25000，這到底是哪招？」黃國昌質疑，「去年央行總裁才號召民間企業加薪，結果央行自己示範如何低薪攬才」？最後更怒轟，「台灣的低薪，央行做了完美示範」！

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