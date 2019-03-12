蘭嶼護理師撫卹爭議 公道伯：應取消分級制度

2019-03-12 17:59

〔記者陳昀／台北報導〕蘭嶼護理師蔡邑敏去年協助後送病患罹難，銓敘部核發撫卹金緩慢引來各界批評，有意參選2020總統的前立法院長王金平今天在臉書發文說，他主張取消現行的分級撫卹制度，只要執行公務身亡，一律以最高標準給予撫卹。

王金平指出，蔡邑敏因為執行任務而不幸墜海身亡，起初卻因銓敘部一紙公文「尚缺乏冒險犯難因公撫卹之完整事證」可能領不到撫恤金，對亡者與家屬造成二次傷害，即使最後在民意壓力、輿論撻伐下已通過從優撫卹，但傷害已無可抹滅，也難以挽回民眾對於行政機關的信心。

王金平表示，當天天候狀況不適合夜間飛航，大雨與強陣風最高達到12級，蔡邑敏仍奮不顧身執行任務，難道這樣還不構成冒險犯難標準？「公道伯認為這樣不公道」。

王金平認為，只要執行公務而身亡，一律都要以最高標準給予撫卹，取消現行的分級撫卹制度，以嚴格眼光審視「你是怎麼死的？」、「死的方式符合哪幾條法令？」是政府不應該有的作為，更不應該「今天公祭，明天忘記」，偏鄉的醫療資源不足，應該努力改善，未來一起打拚，讓台灣的社會更公道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/