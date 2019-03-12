參選台東縣長失利 劉櫂豪仍捐選舉補助款資助青年實現夢想

2019-03-12 16:51

［記者黃明堂／台東報導］立委劉櫂豪運用去年縣長選舉補助款舉辦第五屆愛台東夢想資助計畫，今天公布5組得獎名單，分獲3萬8千元到8萬2千元不等金額。劉櫂豪表示深受得獎者的想法感動，並承諾愛台東夢想資助計畫會持續舉辦。

得獎者李潛龍的夢想是結合具有專業修樹技術的朋友一起修剪山海鐵馬道旁的路樹並讓民眾體驗攀樹；18歲的賞鳥男孩許宸從小賞鳥，要辦攝影展，分享他的賞鳥故事。

游雅鈴是從桃園搬來鹿野龍田的新住民，設計了田間農作、柴燒晚餐、共同生活的「來鄉下體驗生活」，準備結合社區將共農共食輕鬆自然的生活感傳遞給更多人。

阿美族人柳哲光購買來自瑞士的樂器「手碟」，他曾陪伴妻子在醫院12天，深深感受醫院來往的焦慮與無聊，因此計畫帶著手碟到各大醫院及學校表演。

今年得獎者中陣容最堅強的Ula車隊，共有9位來自新生國中與台東高中的男同學，從單純喜歡騎腳踏車開始，到自發性凌晨4點早起相約練習、重量訓練甚至外出比賽，他們的單車夢是擁有更安全的設備與紮實的訓練。

劉櫂豪強調，鼓勵認真生活、滿懷夢想追求力量的人是愛台東夢想資助計畫最重要的意義，希望能將正向影響力散播出去。

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