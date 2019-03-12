訪美獨立廣場及自由鐘有感 林右昌：台灣自由民主不容分化

2019-03-12 15:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌訪美，今天（美國時間3月11日）前往費城深具歷史意義的獨立廣場參訪，並在自由鐘前留下紀念。林右昌有感而發表示，中華民國台灣自由、民主、人權的生活方式得來不易，2300萬台灣人民要團結珍惜，台灣的未來由全體人民決定，不容傷害和分化。

1775年美國發生獨立戰爭，費城是獨立運動的重要中心，1776年宣示「獨立宣言」，美國自此團結為聯邦政府，一步步成為世界強國。美國立國的民主自由精神就是在此確立。

林右昌來到美國獨立運動最重要的歷史現場，他站在自由鐘前有感而發地說，台灣的民主得來不易，是許多民主前輩及台灣人民用性命及青春歲月換取而來的，也因為民主得來不易，所以我們更應該珍惜。

林右昌說，民進黨是個堅持自由、民主與人權普世價值的政黨，是個守護台灣主權獨立的政黨。台灣2300萬人就是1個共同體，我們就是1個國家，台灣的未來由全體台灣人民決定，不容傷害及分化。

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