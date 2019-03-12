針對統戰質疑 韓國瑜：不要扣帽子，妨礙兩岸交流

2019-03-12 15:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨質疑送貓熊、水果訂單是中國統戰手法，高雄市長韓國瑜今天表示，不要把什麼事都無限上綱是統戰，沒有意義，他認為要對台灣民主自由有信心，不要動不動就是威脅論、扣帽子，要有信心論。

韓國瑜今天中午到仁武區仁武里活動中心參加高雄市農民節表彰大會，有農民上前陳情要他注意鳳梨價格，也有人喊說「選總統！」對此韓沒答話，反倒是高雄市農會理事長蕭漢俊說，「貨出去再說」。

針對統戰論，韓國瑜受訪時表示，只是很單純把優秀水果賣出去，且劃了一個上限，希望不要超過30%，70%要內銷，他認為要對台灣民主自由有信心，不要動不動就是威脅論，要有信心論，台灣2300萬人就是愛這套民主自由，不要動不動就扣帽子，妨礙兩岸交流。

他在大會致詞時說，外傳高雄水果遭新加坡下架，完全錯誤，事實上21日還有一批水果要外銷新加坡，已經一掃而空，他呼籲農民一定顧好品質，外銷不能漏氣。

韓國瑜指出，農產加工也是很大的市場，水果賣不出去時就要加工，他要農民把生產、生產履歷做好，市政府、農會全部配合，一定去搶訂單，讓農民過更好的生活。

韓國瑜還逐桌向各區農會幹部、接受表揚農民敬酒，他說，有人說他一年365天有300天酒醉，都是「嚎哮」的，喝酒是高興的、一種氣氛，可以喝酒但不要喝醉。

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