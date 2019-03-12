中國送貓熊議題被打臉 韓國瑜：會再密切注意發展

2019-03-12 14:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國擬送高雄貓熊議題引發討論，卻被中國網友打臉沒這件事，網友酸根本詐騙；高雄市長韓國瑜今表示，市府對這個訊息非常高興，但仍需要與高市議會討論，不管提案也好、接觸也好、報派也好，會再密切注意後續發展，他也會找觀光局了解，是否有人直接、或間接接觸過。

高雄市長韓國瑜將於3月底出訪香港、澳門、深圳與廈門，中國台灣省人大代表許沛日前表示歡迎，並強調將在兩會上建議「向高雄市贈送貓熊」，高市觀光局長潘恆旭也於10日引述中方人士說法，中國重慶動物園提議贈送公母各一的貓熊給壽山動物園。

但許沛在11日晚突然改口，表示贈送貓熊只是個人建議，不代表中央對台政策，她也沒接觸過潘恆旭，另有媒體引述網友說法，指出重慶動物園目前展出的10餘隻貓熊中，根本沒有七歲與八歲的貓熊，且重慶動物園也說沒有贈送貓熊給台灣計畫。

有網友狠酸這是韓導新戲「兩隻熊貓」，播了2集以後被中國證實劇情純屬詐騙，遭到停播處分，臉書粉專「只是堵藍」也分享該貼文並直言「高雄一對活寶，台南也有騙寶，合稱詐騙三寶」。

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