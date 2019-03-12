賴清德：立委補選民進黨失利 中國壓迫台灣力道會更強

2019-03-12 14:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德今（12）日指出，民進黨去年九合一選舉大敗，讓中國國家主席習近平肆無忌憚的在發表對台同胞書時，揚言九二共識是一中原則，沒有各表的空間，台灣只有一條路可走，就是一國兩制。倘若民進黨在立委補選再度失利，屆時中國壓迫台灣的力道也會更強。

賴清德表示，其實是不是恐嚇牌，端看所言是不是事實，大家不妨想想，難道中國對台策略，外部圍堵，內部分化不是事實？

難道中國挖我邦交國、阻止我參加世界衞生大會、阻止我加入國際刑警及國際民航組織不是事實？難道習近平不放棄武力犯台，戰機航艦頻繁出沒於台灣海峽，不是事實？

難道習近平強調九二共識沒有一中各表，只有一個中國，台灣只有一國兩制這條路可走不是事實？

賴清德表示，如果是事實的話，何來恐㬨？為什麼質疑者可以扭曲事實？而且對中國無絲毫戒心，甚至大力吹捧中國？應該是他們主張統一，和台灣主流意見不同，賴清德表示，中國揚言武力犯台，逼迫台灣就範，才是真正的恐嚇牌。

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