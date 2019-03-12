國民黨房衫軍抗議房屋稅 南市府允319舉行不動產審議委員會

2019-03-12 12:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨南市黨團發起「房衫軍」，今（12）日率眾到市政府抗議調漲房屋税，他們要求108年房屋税凍漲，取消回溯15年，要求市長黃偉哲出面接陳情書，由於黃市長不在府內，引發國民黨議員及抗議群眾不滿，一度衝破警方第一層防守線，現場爆發推擠一片混亂，最後透過議員打電話給市長黃偉哲，黃指派副市長許育典接下陳情書，許育典允諾市府將於3月19日日召開不動產審議委員會，不設限討論議題，並在法令前提下回應訴求。

不過，對於許育典的說明，國民黨議員與群眾鼓譟，要求今年108年房屋税就要凍漲，否則屆時一定再帶民眾到市府抗議。在許育典接下陳情書後，國民黨團帶領抗議群眾離開，高喊「抗議賴清德」、「抗議房屋稅」、「黃偉哲下台」、「支持謝龍介選立委」。

國民黨團於早上10時許，出動戰車從台市議會集結出發，近千位民眾手持抗議白板上面寫著3點訴求，取消房屋稅回溯15年、調降房屋稅、凍漲108年漲幅高達81%的房屋稅，沿路高喊黃偉哲「選前騙選票，選後跳票」，市府派財稅局長出面，但不被接受，要求黃偉哲市長出來，在林燕祝、王家貞等位議員帶頭倒數十後衝破警方第一層防守線，準備再衝進市府門口，場面推擠混亂。

由於市長黃偉哲不在府內，南市警四分局長蔡進閱現場坐鎮喊話，協調由國民黨團書記長蔡育輝等位議員先進入市長辦公室，蔡育輝並打電話給市長黃偉哲，黃偉哲人在外面跑公務行程接獲電話後，允諾由副市長出面接受陳情書。

包括前立委高思博及黨團議員張世賢、尤榮智、李文俊、方一峰、林燕祝、李鎮國、王家貞、曾培雅、洪玉鳳、許至椿、李中岑、蔡淑惠、林美燕、盧崑福等人和抗議群眾都穿著黃色防衫軍的抗議T恤，頭上綁著抗議黃色布條，雖然群情激憤但秩序井然，高呼『還我血汗錢』口號，抗議行動約於11時結束。

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