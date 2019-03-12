不滿雙子星卡關 柯P再嗆：投審會動作快一點

2019-03-12 12:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕投資金額高達600億元的台北雙子星開發案，原預計本月底簽約，不過因最優申請人南海集團資金背景有中資疑慮，經濟部投審會審查進度緩慢，引發台北市長柯文哲不滿，砲轟中央沒人敢為決定負責，不過市議員員高嘉瑜、苗博雅質疑，真正拖延簽約進度的是南海集團與捷運局。

柯文哲今上午出席活動後受訪，他表示，今天早上把主辦單位又問了一次，雙子星開發案是要在新公司成立1個月後要簽約，但新公司成立卻被投審會卡住，「台灣要認定我們要不要讓中資投不投資，這點就算了，不要和你吵這件事情」，但他要問的問題是，在台灣要認定他是不是中資公司，投審會要花多少時間決定。

柯文哲說，自己在台北市政府執政就是依法行政，新公司成立1個月後要簽約，沒有簽約就當你毀約，然後就找第2個來談，而新公司成立是由投審會決定是不是中資，當時南海集團已經得標，到底要多久才可以認定是不是中資。

柯強調，投審會要動作快一點啊，當然他可以說他資料都送不清楚，這樣請問我這案子要拖到何時。

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