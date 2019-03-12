獨家》強化反恐防衛力量 機場航警將加配衝鋒槍

2019-03-12 12:03

〔記者羅添斌／台北報導〕國安人士今天指出，基於強化反恐防衛力量需求，國安會及國土安全辦公室經過盤點及檢討後，已要求內政部警政署檢討機場航警人員的槍械配備，派駐在國內各大機場的航警人力，除了現有的手槍及步槍配備，還將加配衝鋒槍，以有效反制潛在的恐怖威脅。

國安人士說，修改現行辦法需要一段作業時間，預估最快今年5月底就可實施。

國安人士還表示，內政部已在3月7日採公告的方式，預告修正「各級警察機關學校武器彈藥統籌調配辦法」第2條附表1，將各警察機關可配賦的槍械項目做出調整，其中，可配衝鋒槍的警察機關，就將原本不列入的航警局增列在內。

內政部表示，考量內政部警政署航空警察局員警執行反恐勤務攜帶衝鋒槍，確有嚇阻犯罪、迅速壓制成效，因此擬具辦法第2條附表1修正草案，於各級警察機關學校武器彈藥配賦基準中，增列航空警察局為衝鋒槍的配賦單位。

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