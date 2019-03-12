推自經區被質疑 藍委罵民進黨沒腦

2019-03-12 11:57

〔記者林良昇／台北報導〕對於自由貿易經濟特區，多名國民黨立委批評民進黨政府是為反對而反對，各部會的反對都不是理由，藍委還強調國民黨是有腦的，不是因為民進黨沒腦，就代表國民黨沒腦。

立法院國民黨團今早召開記者會護航自經區，國民黨立委曾銘宗強調，政府不想拼經濟，沒有財經大腦，各部會對自經區的反對都不成理由，且自經區帶來政策效益都是蔡政府施政重點，施政方針，民進黨為何自己反對自己？

國民黨立委費鴻泰表示，蔡英文上台快3年，提出「5+2」產業有什麼成績？對產業有什麼幫助？對年輕人就業有什麼幫助？對年輕人低薪有提升嗎？國民黨身為在野黨看不下去，提出自經區希望台灣能找到方向，能拓展外交，創造附加價值，但所有實質東西都還沒攤出來，就被民進黨罵只有「韓腦」，「我們是有腦的，不是因為你們沒腦代表我們沒腦。」

費鴻泰表示，財政部長蘇建榮稱對區內事業給予租稅優惠，產生區內、區外差別待遇，違背國際有害性租稅競爭的規範，但現在科學園區、自貿港區、加工出口區均對區內事業給予租稅優惠，財政部等於是自打嘴﹔所謂洗錢及資恐防治問題，行政院日前將「台商海外資金回台專法」列本會期最優先法案，台商資金回台投資就涉及洗錢及資恐問題，「行政院可以做，我們不能做？」

費鴻泰也說，蘇建榮認為「全國設立特區，海關有限人力，恐無法有效掌握貨物之進出及控管貨物流向。」但海關早已採用電子封條監控貨物，蘇應搞清楚再發言﹔農委會主委陳吉仲認為設立特區會傷害台灣農業，但相關法案早加入農產品內銷須事先經農委會核准，不會傷害台灣農業。

國民黨立委賴士葆表示，他們所提出的法案是原本自經區法案的2.0版，已做若干修正，事實上就是政府不想做，所以他們提出過去國民黨留下的「寶貝」 。民進黨不做由國民黨來做，呼籲台灣人在2020年選舉，想拚經濟的跟國民黨走，想拼鬥爭、拼清算的，跟民進黨走。

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