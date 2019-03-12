總統提名 吳敦義：若有特殊狀況需要徵召，保留萬分之一機會

2019-03-12 11:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨目前人氣聲望最高的總統人選高雄市長韓國瑜，雖然日前表態黨內總統初選時不會領表，外界仍持保留態度，國民黨主席吳敦義今天上午受訪時面對這個議題時，兩度強調「我不能有意見」，並重申未來如果整個提名程序仍未完畢前，有特殊狀況需要徵召的話，國民黨仍「保留有萬分之一的機會跟可能」。

對於媒體追問，所謂特殊狀況是否與台北市長柯文哲參選有關？吳敦義則說，他不能講特定的對象是誰，因為民調經常起起伏伏，有些是網路聲量比較高，民調做起來就會高一點，有些網路聲量比較少、比較低一點，就會DOWN下去，「如果說都是照民調，那蔡英文老早可以宣布不要選了，老早就結束了。」

他還說，「民調是死了，人心是活的」，「現在大家都還在拚啊﹗」而且距離選舉時間還很早，所以他所謂萬分之一的機會，「不是絕對會，或絕對不會。」

吳敦義指出，每個政黨都要追求勝利為目標，假如在提名整個程序還未完畢之前，如果看起來有特殊的狀況需要徵召的話，「那麼我們保留有萬分之一的機會跟可能在這上頭，我沒有講說一定或者一定不，就是維持萬分之一個機會的可能。」

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