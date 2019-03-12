吳敦義批蔡英文操作兩岸緊張 藉此贏得明年大選好處

2019-03-12 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國近來發動所謂「一國兩制台灣方案」，蔡政府昨日召開國安會提出七項綱領反制，國民黨主席吳敦義今天上午出席在中央黨部舉行的「國父逝世紀念日暨植樹節活動」致詞時，一方面向中國國家主席習近平喊話兩岸同文同種、血濃於水，要維持和平穩定發展，另一方面矛頭指向蔡英文總統「健忘」、不承認「九二共識」，為了明年總統大選，故意操作兩岸緊張，企圖藉此贏得選舉的好處。

吳敦義表示，他覺得對岸與蔡政府雙方應該都有再斟酌審慎考量的必要。他說，希望中國大陸能有所全盤考量，是否仍要依「九二共識」的基礎維持兩岸穩定和平發展，儘量不要在台灣海峽越線，並在國際間盡最大的誠意，不要挖中華民國的邦交國。

隨後他話鋒一轉說，希望蔡英文既然做為總統，不要因為明年總統大選，就操作兩岸緊張，企圖贏得選舉的好處，同時不要忘記自己當年擔任扁政府時代陸委會主委時曾經公開肯定有一九九二年「一中各表的九二共識」，不要忘了當年的九二共識認知。

吳敦義還特別拿出立法院八十九年七月六日的院會總質詢公報紀錄，質疑蔡英文有「健忘症」。根據吳敦義的轉述，當年國民黨立委陳超明質詢蔡英文，台灣的看法是「一個中國各自表述」嗎？蔡英文答覆稱，「我們的一個中國各自表述，是在一九九二年所談的過程，在我們的立場是各自表述一個中國」﹔陳超明追問，中國講的是中華人民共和國，台灣就講中華民國？蔡英文答稱「對」，因為我們的憲法上是講中華民國﹔陳超明再問，所以結論就是他講他的，我們說我們的，這是否就是「兩國論」？蔡英文則答覆說「不是」，「因為這牽涉到兩岸相對定位的問題，必須兩岸坐下來談。」

吳敦義酸稱，蔡英文就任總統後竟然不承認有「九二共識」，他不相信以蔡英文的高學歷，又歷經很多職務，怎麼會有類似「健忘症」？

吳敦義表示，希望兩岸都能珍惜「一中各表的九二共識」，習近平應該珍惜兩岸和平穩定發展，兩岸既然是同文同種，血濃於水，就應該維持和平穩定發展，考量兩岸同為炎黃子孫、同文同種，千萬不要發生兩岸衝突、血腥的場面。

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