高雄農產銷新加坡人走就撤？ 農業局 :是被搶購一空！

2019-03-12 11:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上個月領軍，將高雄農產品銷往新加坡FairPrice超市，有網友於臉書PO文韓國瑜人走、專區就撤；市府農業局今澄清是搶購一空，感謝新加坡民眾支持，新加坡超市已追加補貨，近期也將舉辦台灣週促銷活動。

高市長韓國瑜上個月26日領軍前往新加坡，與FairPrice超市總裁謝建平簽訂3年合約，每年採購金額約2300萬元，包括木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、金煌芒果、玉荷包荔枝等。

有網友PO網爆料韓國瑜剛走，高雄首選專區就撤了，市府農業局今表示，是高雄首選農產品受歡迎，早已被搶購一空，澄清不是撤掉了。

農業局表示，今年2月上架FairPrice的高雄產品，深受新加坡朋友喜歡，所以很快就售完，3月4日超市也派人來高雄走訪產地，確認出口品項，並追加訂單芭樂1400箱（約10噸）、蜜棗1450箱（約14噸）、木瓜200箱（2.4噸），還有200箱（2噸）鳳梨，目前已陸續裝櫃出貨，預計3月21日會有另一波高雄水果的活動檔期。

農業局指出，很感謝新加坡的民眾注意到高雄的農產品上架，目前了解是因高雄的農產品在星上架後即被掃空，但超市也表示目前陸續向高雄採購農產品讓民眾都能買的到，另也會在3月21至27日舉辦台灣週，其中更會有來自高雄的芭樂、木瓜、鳳梨、蜜棗等，歡迎大家前往選購。

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