韓國瑜爆箱涵有1萬洞 邱俊憲駁：李四川回覆236處破損

2019-03-12 09:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜在廣播節目中爆料，指稱高雄地下箱涵檢查出一萬多個洞，高市議員邱俊憲今指出，頭上破皮不代表頭殼有洞、破損並非破洞，而箱涵普查為前任市府啟動，請韓市長勿轉移焦點。

韓國瑜指稱高雄5千坑洞未補完，並語出驚人表示發現高雄地下箱涵有1萬多個洞，邱俊憲指出，事實上去年823豪雨造成的5千坑洞已於去年9月補完，全市箱涵普查則是在2017年底、陳菊市長任內啟動，水利局資料也顯示其中僅兩百多處是即刻需要修補，一萬多處是破損而非破洞！

邱俊憲呼籲韓國瑜，市政工作都是延續的，不需要屢屢用聳動、誇大、污衊前朝的方式，來轉移施政屢受批判的焦點。

邱俊憲說，去年823豪雨後的道路坑洞，市府工務弟兄全力動員在一個月內就完成修補，工務局公開新聞稿目前還在市府網站上可供查詢。且在許立明代理市長任內進行重鋪改善，去年10月時路面重鋪面積已達250萬平方公尺。

在年初市議會臨時會時，邱俊憲也公開質詢現任工務局長吳明昌，目前正在進行中的道路重鋪是何時發包的？吳局長明確表示是前朝籌措預算並發包，當初發包計畫已陸續執行中，何來韓市長指稱五千洞？

此外，針對地下箱涵調查發現一萬個洞，邱俊憲議員強調高雄下水道建設於60年代由省政府規劃推動，歷經50年多已老舊或到達年限，水利局去年在議會的業務報告便說明，全市箱涵普查早在106年底就開始進行了，由市府向營建署成功爭取補助、進行檢視修復，費時一年調查，總經費1.25億，因此絕非韓國瑜市長請李四川副市長清查的，這些在議會網站上都可以查得到。

邱俊憲引述水利局說明，指出高市水利局以人力及機器，針對雨水下水道進行總體檢，目前已檢視425公里，檢視雨水下水道需修補及持續追蹤共計1萬521處，部分雨水下水道「因老舊」出現「鋼筋裸露」及「混凝土表面剝落裂」、「牆面龜裂」等情況，總計236處，但未達「破洞情況」。

邱俊憲說，昨日亦傳訊請教副市長李四川，這1萬個洞是什麼洞？李四川副市長以「236處箱涵破損」作回覆，顯見，根據李四川副市長及水利局資料，韓市長應是把「破損」放大成「破洞」，一座城市下方若有一萬多個破洞，是何等危險之事，市政府有義務把萬洞釐清，給高雄市民一個安心。

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