我國媒體竟大讚中共軍機！王定宇批：NCC還在呼吸嗎

2019-03-12 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月亮相新版轟-6J轟炸機，台灣竟有媒體在臉書大讚，「太帥了」，對此，民進黨立委王定宇痛批，簡直像中共在台的遊說團。

王定宇在臉書粉絲專頁表示，中共的轟六飛機是仿造1950年代時前蘇聯的「TU16『獾式』轟炸機」而成，「同型的飛機，包括俄羅斯自己還有烏克蘭等國家，早在九零年代就除役」，轟六構造老舊、速度慢，又缺乏匿蹤的功能，在遠端很容易被偵測到，「根本就是天空上的活靶」。

中共仍在使用許多國家早已淘汰的機型，卻有台灣媒體在臉書讚頌，「轟6J看起來也太帥了」，王定宇痛批，「一面散播F-35和F-16V的錯誤價格訊息，企圖擾亂台灣軍事投資，一面對中共窮兵黷武歌功頌德，『旺中集團』不像是媒體，比較像是『中共在台宣傳遊說團體』！」、「NCC還在呼吸嗎？」最後王定宇提醒消費者，我們還有轉台或不消費的權利。

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