柯家軍暗會？柯文哲與林洲民把酒言歡 還有這兩人引猜測

2019-03-12 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（11）日與新北市長侯友宜會面，雙方互動氣氛融洽，據媒體報導，柯文哲晚間竟與前都發局長林洲民、前北市副市長陳景峻與曾任柯辦競選總顧問的綠色和平電台董事長陳雨鑫聚會，讓人意外先前的大巨蛋爭議與「趙友友」風波，是否已一笑抿恩仇，以及四人聚會的原因又為何。

前台北市都發局長林洲民被調職為都更中心董事長，自爆因公宅與大巨蛋問題，被市府7次明示、暗示走人，說他不審大巨蛋會比較順利，更稱市府內有「趙友友」施壓，因而離開台北市政府，臨走前也撂下重話，稱如果市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束之日，而即使自己離開市府也還是柯粉，自己是廣義的：「扁迷，柯粉，英派」。

昔日戰友撕破臉，除了讓柯市府內部風暴引注目，外界也關注大巨蛋案未來走向，此事後柯文哲也表示，自己也知道怎麼做都會有人懷疑，這是為何一開始就說要公開透明，之後審查會全程錄音錄影，甚至有網路直播，給社會大眾監督，這樣不管將來結果怎麼樣，「對我們執政者來講都比較安全」。

令人驚訝的是，昨晚流出兩張照片，柯文哲竟與林洲民舉杯燦笑，且現場還有陳景峻與陳雨鑫一同聚會，令外界猜測兩人是否已一笑抿恩仇，此外「柯家軍」齊聚一堂，聚會原因也更讓人好奇。

據《中時電子報》報導，陳雨鑫表示，柯文哲確實有安排餐會，但會中並無談及選舉相關議題，純粹老朋友敘敘舊，且也是柯文哲指定找來陳景峻及林洲民，希望大家一起來聚聚。陳雨鑫也說，自己也跟柯認識很久了，朋友就是要幫朋友，沒什麼啦。

對於若柯文哲未來若有選舉需求會不會再加入團隊，陳雨鑫則表示，這是柯文哲自己要好好考量的問題，柯想好後再換他思考，自己現在不會煩惱什麼。

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