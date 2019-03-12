韓流發威 網友瘋傳唯一支持他取代習近平

2019-03-12 09:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市長韓國瑜選前選後颳起「韓流旋風」襲捲全台，更挾其威力為國民黨台南、新北立委補選選戰走透透，加上特定媒體強力造勢宣傳，拱他出來角逐2020總統大選的聲浪高漲之外，還有一股新興浪潮，臉書社群「音樂政治上班族」發起「支持韓國瑜取代習近平成為中國國家主席」，在臉書、PTT引發熱烈討論，各種KUSO圖片大亂鬥，至今已有超過4千名網友在活動專頁勾選會參加，近1.5萬名網友表示有興趣，接龍聲援「韓國瑜一統中國取代習近平」正在各網路社群發燒。

「音樂政治上班族」貼文說，韓國瑜是一個良善的好人，他都把全中國人民的幸福放在第一位，所以支持九二共識，就是為了追求中國人的幸福。貨出得去，人進得來，中國人民發大財。韓市長要將中國高雄的經驗，推廣到全中國，一定會取代習近平，帶領中國人民，讓龍的傳人再起，威名遠播天下。

「音樂政治上班族」發起活動，在2019年10月1日，中華人民國慶那天，一起到中國天安門，大喊韓國瑜我愛你，支持韓國瑜成為中華人民共和國國家主席，唯有韓國瑜才能讓中國北漂的孩子，回得了家，人人都發大財！未來不用再春運了，人人都可以在家鄉賺大錢。

網友留言「唯一支持韓導當中國國家主席」、「快點告訴牆內的同胞這個好消息啊，我們2024年就可以解放大陸啦、韓國瑜一統中國」、「韓國瑜上台、習維尼下台、小老百姓有未來、悲慘日子不再來、中國人人發大財」、「支持韓總打倒習總」、「習下韓上、貨出去、錢進來、中國發大財」。

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