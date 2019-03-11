反制中國「一國兩制台灣方案」 小英圖解給你看

2019-03-11 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年1月初發表《告台灣同胞書》後，宣布「一國兩制」是中方統戰目標；總統蔡英文今（11）日表示，今天召開的「國家安全會議」中，共擬出3個重點，同時釋出「因應及反制『一國兩制台灣方案』指導綱領」的說明圖。

蔡英文表示，「我代表台灣人民嚴正的表達反對」中國的統戰目標，目前台灣已擬定國安團隊及行政部門強化國安的行動準則，第一，建立民主防護網，因應新型態的國安威脅，台灣正面看待兩岸交流，也會參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實，反制中國利用民主社會的自由開放，透過假訊息還有種種統戰作為介入台灣的政治、經濟和社會發展。

蔡英文指出，第二個重點是「要為世世代代台灣人保留選擇權」，中華民國台灣是民主國家，「我們的未來，我們自己決定」，台灣人的自由民主，包括決定未來的權利，是台灣的底線，這一條底線，是台灣所有政黨、政治人物、都必須共同遵守的底線，也是小英總統最重要的責任。

蔡英文提到，第三個重點是「兩岸的和平發展，關鍵在於中國是不是能夠走向民主化」，蔡認為，真正的「惠台」，應該是正視中華民國存在的事實，同時也讓中國走向民主法治之途，而台灣朝野、全體國人，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提。

蔡英文臉書全文

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