國台辦：一國兩制在港「成功」會讓台人「慢慢接受」

2019-03-11 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國在今年初加強統戰力道，不僅拋出「台灣版的一國兩制」，更在兩會上老調重彈「京台直達高鐵」與打通兩岸海底隧道等議題；對此中國政協委員、國台辦副主任陳元豐表示，一國兩制在香港成功實施，在台灣也一定會成功，「台灣民眾一定會慢慢接受」。

綜合外媒報導，陳元豐在兩會期間接受媒體訪問時指出，不應將中國國家領導人習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表的談話「誤解、誤讀、誤判」，應將重點放在「強調和平統一和照顧台灣老百姓的利益」，指出即使在軍事上有一些動作，「也不是針對老百姓，而是針對台獨分裂勢力」。

針對「台灣版的一國兩制」在我國社會引起熱議與批評，陳元豐指出，一國兩制在香港「成功實施，並讓香港產生巨大變化」，但一國兩制卻遭汙名化，他相信將來「中國統一」後，台灣實施一國兩制也一定會取得成功，「會慢慢讓當地民眾接受一國兩制。」；另外對於兩會上提出興建連接北京與台灣的高鐵，陳元豐表示，有鐵路當然是好事，「因為不用坐船」；中國已經做好準備，「關鍵在台灣」。

不過根據香港親建制派的智庫「民主思路」在近期發布的最新民調顯示，若以10分為滿分的話，港人對「一國兩制」的評價僅剩4.84分，在統計學上屬「顯著下跌」，18至29歲的年輕人評分更只有4分。

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