「中共黨營企業」採購高雄農產？ 陸委會：無資料顯示

2019-03-11 22:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國江蘇文峰集團與高雄市農漁會週日（10）簽署5億台幣採購契約，網友質疑該集團是中共「透過白手套幫韓導做業績」。陸委會今表示，目前無資料顯示該集團是否為中共黨營企業，同時再次提醒，兩岸經貿交流「不應設置任何政治前提及條件」，因政治採購可能破壞正常產銷關係，不利台灣長遠發展。

中國江蘇文峰集團週日在高雄市長韓國瑜的見證下，與高雄市農漁會簽下5億台幣採購契約。根據契約內容，江蘇文峰集團同意一年內採購1億元人民幣的農產品、農產加工品及漁產品，若三方無異議同意續約，將每年採購1億元人民幣產品。

不過有網友提出文峰集團董事會成員資料，指出集團董事長與多名董事都是中共黨員，質疑該集團是中國共產黨黨營企業，而此次採購為「中共透過白手套幫韓導做業績」。

對此，陸委會今天表示，依照江蘇文峰集團公開資訊及其旗下上市公司年度報告，目前尚無資料顯示文峰集團是否為中國大陸黨營企業。

陸委會強調，政府歡迎中央與地方一起拚經濟，但再次提醒，兩岸經貿交流「不應設置任何政治前提及條件」。陸委會說，若中國大陸因政治目的而對台採購，不但違反市場供需機制、無法維持長久，且可能破壞農特產品正常供需及產銷關係，不利台灣農漁業的長遠發展。

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