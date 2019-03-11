增強經濟抗壓性 國安會主張：協助企業抗拒中國統戰

2019-03-11 19:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統今日召開國家安全會議，聽取因應中國提出一國兩制台灣方案的相關作為，國安會會中提出具體報告說明中國的策略與建議我方因應之道。報告提出各項因應作為，首先要加強國安偵防工作，並完善國安法制以健全兩岸交流秩序，同時對於因抗拒對岸統戰而受害的產業及企業，應研議給予適當的支持及協助，以增強經濟抗壓性。

國安會認為，為因應中國加速統一進程對台灣帶來的風險和威脅。將針對國防、外交及兩岸的戰略部署及各項政策作為，進行相應檢討及必要的調整。首先要加強國安偵防工作，包括提升偵防能量，加強防制中國對台灣社會各種計畫性的滲透、分化、干擾、破壞、散佈假消息，以及竊取軍事機密、核心技術等，以確保國家安全及社會安定。

另外，國安會報告強調應強化社會心防，凝聚社會共識，包括應將中國在外交、軍事、政治、經濟、社會等各層面，升高對台灣的各種不理性作為及構成的國安威脅等相關資訊，進行有系統的整理並適時向國人及社會揭露。

鑑於朝野政黨及社會各界對兩岸政策意見分歧，中央和地方政府對中國立場亦有差別，國安會建議應啟動全面性的社會溝通和對話，以凝聚共識，團結內部一致對外。

在法制面上，國安會表示，應完善國安法制，健全兩岸交流秩序，包括加速完成兩岸互動「民主防護網」法制工作，推動兩岸條例修正案，對兩岸政治議題談判，強化民主監督程序與防衛機制。同時釐清中國統戰、滲透與交流之界限，並健全國安相關法規，落實執行兩岸條例規定，重建兩岸交流秩序。

國安會強調，應同時壯大台灣經濟，鞏固主體性，包括持續推出「壯大台灣經濟」措施，優化台灣整體環境，鞏固經濟主體性，有效反制所謂「惠台」措施。另採取具體有力措施，全面加強對青年就業、創業之輔導協助；積極落實推動各項育才、留才、攬才等措施，以確保臺灣經濟的活力與動能。同時對於因抗拒對岸統戰而受害的產業及企業，應研議給予適當的支持及協助，以增強經濟抗壓性。

國安會表示，因應全球經貿情勢變化，加速重整我產業供應鏈，並加強吸引及協助台商回台投資，以維持並提升台灣在全球產業鏈的優勢及戰略地位。另並進一步加強台灣與新南向國家的策略合作；持續推動台灣加入CPTPP，並積極和主要貿易夥伴洽簽雙邊經貿協議，以分散市場風險，並降低對中國大陸市場依賴。

在爭取國際支持方面，國安會主張，透過各種外交途徑及國際宣傳與遊說，全力反制中國當局在國際上對我國政府及民間企業團體所採取「去國家化」的各種打壓行徑。另運用台灣在區域及全球經濟的重要戰略地位，爭取美、日、歐等價值、理念相近及友我國家的支持及合作，共同維繋台海穩定及區域集體安全。

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