獨家》黨校？王馬吳韓侯朱接力 國民黨6人將到北市大演講

2019-03-11 18:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕「太陽」們都到齊了，難道這是「國民黨大學」？4天前王金平宣布參選總統，台灣師範大學竟有教職員生動員造勢，違反行政中立惹議，無獨有偶，台北市立大學學生踢爆，校內通識教育也即將接連邀請國民黨高層到校，先後包含王金平、馬英九、吳敦義、韓國瑜、侯友宜、朱立倫等人，清一色都是藍營人馬。

在臉書「靠．北市大、靠北．市大」專頁上，有北市大學生透露，校內將一系列的通識教育講座，如4月12日在博愛校區邀請王金平做新書分享，5月3日也將邀請馬英九分享國家治理與市政經驗，更擬持續邀請吳敦義、韓國瑜、侯友宜、朱立倫等國民黨高層與現任市長等，直批「難不成我們是國民黨大學」？

另名爆料學生受訪指出，學校過去多少也會邀政治人物，但這次邀請藍營高層人數眾多，時間點也與2020總統大選接近，也感受到強烈的政治意圖，而北市大也常被外界譏是「黨校」，加上台師大事件衍生的議題，彼此連結強烈；並且提到，通識教育講座雖採自由報名，但校方為了衝人數，常請老師帶隊出席簽到，也是種強迫。

對此，台北市立大學通識教育中心表示，校內有市政規劃系，因此講座安排會傾向相關市政管理經營措施分享，但也不盡然全做政治議題，如曾邀請聯合醫院總院長黃勝堅分享醫療議題、或請前副總統呂秀蓮分享女性議題等，採各領域平衡。

北市大通識中心還說，目前僅王金平、馬英九2人確定，其他人尚未定案，對於學生批評「黨校」、「國民黨大學」等語，尊重學生言論自由，但過去也曾邀請無黨籍的柯文哲到校演講，通識講者的邀請並不會針對黨派來特別區分。

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