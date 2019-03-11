民進黨全力助選 卓榮泰：台南地方整合有利選情

2019-03-11 16:17

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選投票日倒數剩下不到5天，選情越來越激烈，民進黨近期整合各分裂的票源，穩固綠營基本盤，今也由府、院、黨全力壓境台南，為民進黨候選人郭國文助選，黨主席卓榮泰說，台南地方整合有大大的進展，對地方組織動員相當有利，最後一週會評估各地選情，平均衝刺輔選。

卓榮泰表示，選舉最後一週也是選情最緊張的時刻，現在補選的3個選區都依照原定的節奏助選，台南近期地方整合有大大的進展，許多民眾都站出來相挺，對地方組織動員投票相當有利，選情有更好的趨勢。

他也提到，新北三重余天因知名度高，選情持續樂觀，支持者也相當熱情，彰化則是選舉幹部士氣高，且沒有內部違紀問題，加上對手可受攻擊的地方多，因此，最後一週3個選區會努力進行最後的衝刺，對選民有信心，也對選舉結果有信心。

針對外界質疑民進黨不斷打「恐中牌」，卓榮泰強調，民進黨對兩岸關係都長期的關心與追蹤，包括一國兩制、九二共識、和平協議等，都不是恐嚇而是事實，這是投降牌；台灣不能舉投降的旗子，選民應該透過這場補選，向中國宣示，台灣絕對不妥協。

此外，面對台南立委補選選情緊張，今正好是民進黨候選人郭國文生日，但投票日腳步也一天一天逼近，郭國文說，過生日是小事，打贏選戰為民服務才是重要的事情，今天會用14個小時全力衝刺度過生日。

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