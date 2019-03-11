韓國瑜鬆口：4月不會領表、繼續完成4年任期

2019-03-11 15:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今在廣播預錄節目中首度鬆口，「4月不會去領表」，意即不會參加總統大選國民黨黨內初選，他並重申2020總統大選完全不在考量裡面，並稱這兩個月、高雄市民真的過得越來越快樂，他當然是繼續完成4年任期。

韓國瑜是以預錄方式接受POP Radio《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，今中午12點播出，主持人開場即探詢韓國瑜，該不會下次專訪就是以總統身分，韓國瑜大笑反問「今天是愚人節嗎？」。

他指出，上任市長第一天，就在想任期做完下台的那一天，高雄市民對他會有什麼評價？現在台灣政治人物相當墮落，手上拿到權力，很容易高高在上，開始作威作福，忘記老百姓需要，其實不一定要作威作福，是可做牛做馬的。

他說，很多人對政治人物失望，他當年35歲就當立委，也認為自己很了不起，回想那嘴臉，真的說不出來讓人討厭，每天質詢起來像真的一樣，下班後喝酒熬夜打麻將，如今他覺得對不起選民，時常在反省，所以很希望從高雄帶動一些不一樣的風氣，像他每月住1天基層，就是要讓台灣政治有不一樣的感覺。

主持人追問高雄市長要做到什麼時候？韓國瑜重申2020總統大選完全不在他的考量裡面，現在最重要的是把高雄市衝起來。

主持人再問既然如此，當初跟記者說「to be or not to be？」並問韓國瑜4月會不會去領表參加黨內初選？韓回應不會去領表，現在對他來說，唯一選擇是「to be a honest and a work hard guy」、「做一個誠實又認真工作的人」。

韓國瑜說，不想思考那麼多權謀，不管民進黨、國民黨、甚至柯P，真的要好好想人民想要什麼？並要大家對朱立倫有信心，他也在成長，他認為朱立倫也開始接地氣了，他覺得這是台灣政治開始進步了，「像陳其邁現在成長多少？變成漂亮的蝴蝶一樣」。

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