東日本大地震8週年 日駐台代表再次感謝台灣

2019-03-11 15:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕東日本大地震發生迄今8週年，日本駐台代表沼田幹夫今天在追悼感恩會上再次感謝台灣。沼田幹夫並分享，日本災區持續穩健邁向復興，東北6縣觀光客成長到震災前的2倍，福島農產品外銷也增加至震災前的1.4倍。

2011年3月11日14時46分，日本東北地方外海三陸沖發生規模9.0的大型逆衝區地震，引發海嘯，造成大規模傷亡與房屋、道路破壞。

日本台灣交流協會與台灣日本人會今天下午舉行追悼感恩會，立法院長蘇嘉全提前到場獻花致意，外交部主秘李光章、台灣日本關係協會會長邱義仁與台日協秘書長張淑玲、前司法院長賴浩敏等人亦出席致意。眾人致上白色鮮花，並肅立默哀1分鐘。

沼田幹夫致詞時感謝台灣在賑災時的支援，帶給日本人無比勇氣，即使災害經過8年，許多日本人仍表感謝。沼田說，日台間原本就存在特別情誼，東日本大地震讓我們再次體認到日本和台灣之間特別的情誼。就此意義上來說，可說是當前日台關係的一個轉捩點，他藉此機會再次向台灣朋友表達誠摯的謝意。

沼田野分享日本災區持續穩健邁向復興的步伐，例如東北6縣的外國觀光客已增至震災前的2倍，福島農產品的海外輸出，也增加至震災前約1.4倍，「現在的受災地區不僅止與於重建，並已進入新的飛躍階段」。

此外，沼田也說，福島縣南相馬市市長為了對台灣的支援表示感恩，南相馬市決定在明年的東京奧運．帕奧，擔任台灣隊伍的接待城市。

日本與台灣大學生今年1月前往宮城縣和福島縣，拍攝影片，最近並在台灣舉辦第8屆謝謝台灣活動（第八回日台・心の絆‧謝謝台湾イベント），感謝台灣對於東日本大震災的支援，回饋東日本地方的受災戶們對於台灣表達的感謝與感激。

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