統促黨下戰帖想與館長單挑？ 首先得交「超高出場費」

2019-03-11 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢之前因為調侃中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂抬棺抗議卻摔進自己準備的棺材中，引來統促黨員不滿，統促黨捍衛隊隊長李承龍更直嗆聲要單挑館長。不過過去館長曾講過，他目前的出場費是1000萬元，「給不起就別打嘛。」

統促黨人士昨天向館長下戰帖，要館長在泰國或緬甸挑一個地點接受挑戰，還揚言簽下生死狀、條件由館長來開。不過館長2月曾在直播表示，「誰約我單挑，我都不會屌他，我現在出場費提到1000萬。」館長也解釋，他除了有名氣、又是執行長，年營業額5到6億元，別人要求跟他打，總是要有誘因，「那誰要約我挑戰，1000萬的出場費，我就上去裝死、被你打，我就認輸認輸認輸！」

館長當時就表示，歡迎全台灣的人跟他挑戰，但出場費1000萬，而且會找律師簽合約、錢要先入帳，「要紅要有代價嘛。」、「1000萬我上去讓你打...我絕對接受。」他也幽默表示，他只要一上場就會躺在地上說認輸，「1秒結束比賽，我賺1000萬，我是個1秒1000萬的男人。」

館長表示，1000萬就是找他單挑的條件，「不然沒事幹嘛跟你打？」他也直言1000萬沒什麼，「給不起就別打嘛。」

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