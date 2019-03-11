堅持非核家園 蔡英文：當年執政的國民黨主動封存核四

2019-03-11 15:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在臉書貼文表示，今天是東日本大震災，屆滿8年的日子。東日本大地震引發的核災，讓台灣人認真去思考我們的能源問題。相較於國民黨前主席朱立倫等藍營政治人物主張重啟核四，蔡總統也意有所指說，當時執政的國民黨，主動封存了核四，包括她在內的所有總統參選人，也都對非核家園表態支持。

談到震災，蔡英文說，當年台灣人民對日本的協助，一直到現在，還是台日兩國人民共同的回憶。我們碰到日本人，最常聊的話題，除了小籠包之外，就是當年台灣人民的友誼。

總統說，或許對於「非核家園」推動的期程，我們還有一些差異，但是給下一代安全無虞的發電方式，是我們國家共同的目標。

她強調，我們正在努力實現這個目標，過去政府不願面對的能源轉型，我們用正面的方式來解決，也做了很多努力，像是加速再生能源的開發、推動節能科技的廣泛應用、完成電業法修正。目前，國際合作與投資的推動，也在預期進度上順利進行。

總統說，我們要證明，這是可行，也應該要去做的事。

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