立院國民黨團拜會司法院 要求年改釋憲進行言詞辯論

2019-03-11 13:28

〔記者林良昇／台北報導〕角逐2020年總統大選，國民黨「太陽」拋出二次年改議題，立法院國民黨團今拜會司法院，呼籲司法院大法官謹守程序正義，將相關軍公教年改釋憲聲請案併案審查，進行言詞辯論，以免分別解釋造成見解不一，再生爭議，並盡快作出解釋以平息年改爭議。

國民黨團總召江啟臣表示，民進黨為推動軍公教年金改革，由總統府召集成立年金改革委員會，由副總統陳建仁擔任召集人，負責召開年金改革國是會議，之後行政院依據會議結論提出年金改革法案送立法院審查。惟國是會議因未充分尊重軍公教人員之意見，在立法院審查又以國會多數強行通過，致使爭議四起，軍公教人員在全國各地發動大規模陳抗活動，政府卻視而不見，置之不理，任由社會紛擾、階級對立。退休軍公教人員抗爭無效，面對通過之法律有重大違憲爭議，目前僅能透過大法官釋憲，還其公道。

江啟臣認為，立法通過後，軍公教退休人員藉由大量提起訴願、復審，行政機關制式化、反射式予以駁回後，接續提起行政訴訟，而在窮盡訴訟程序後，目的為的就是提出釋憲聲請，若大法官未能儘速作出解釋回應，此種大量耗費行政機關人力、司法訴訟資源之行為將持續發生。大法官應勇於承擔，根據大法官第1211次會議決議予以受理，儘速完成解釋，終結行政與司法資源浪費之情形。

江啟臣認為，依據大法官審理案件法第13條規定，「大法官解釋案件，必要時得行言詞辯論」，年金改革所涉範圍廣大、影響人數眾多，更攸關國家公務員之整體退撫制度，事關重大，實有進行言詞辯論之必要性。若未進行言詞辯論就事實及法律爭點進行釐清，而逕予作出解釋，除恐難服眾，未能定紛止爭，更有再起爭議之虞。

江啟臣強調，軍公教釋憲案均已分別依大法官審理案件法相關規定提出，但卻有受理進度不一的情形，甚至有後提出之聲請案已受理，之前聲請案卻尚未受理，基於軍公教年改法案，立論、立法結構相同，所生違憲爭議亦近乎一致，且有「未盡審級救濟程序」可予受理之決議可資適用，大法官應儘速受理相關聲請案，並予以併案審查，同時進行言詞辯論，完備程序，作出解釋，以杜爭議。

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