保障主治醫師勞動權益 工時擬每週限80小時

2019-03-11 13:12

〔記者林惠琴／台北報導〕住院醫師預定今年9月起納入「勞基法」，至於主治醫師，有媒體指出，衛福部研擬修訂「醫療法」，新增每週工時依照各科別需求彈性訂立，但不可高於住院醫師的每週80工時，衛福部說明，經查發現，目前各科工時很少每週超過80小時，因此決定以80小時為前提。

立法院社福及衛環委員會今日邀請衛福部進行「門診減量措施進行專案報告」，針對醫師勞動權益議題，醫事司長石崇良在現場提及，主治醫師工作樣態較多元，若納入「勞基法」，可能衝擊民眾就醫權益，但工時、過勞等問題仍需要重視。

石崇良指出，針對主治醫師的勞動權益，將研擬「醫療法部分條文修正草案」增修醫師勞動權益保障專章條文，明訂醫療院所對於主治醫師遭遇職災的補償、提繳退休金，並為其投保醫療業務責任保險或相當保障，以及提供醫師夜間工作住宿、盥洗等安全衛生設施等。

此外，石崇良補充，在工時方面，也將訂出最低標準，但主治醫師工時不容易計算，經討論決定採取「各科個別訂定工時」，而經查發現，目前各科工時很少每週超過80小時，因此決定以住院醫師工時指引的80小時為前提。

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