嗆要讓治安汙染源停業 侯友宜：否則警察做死也沒用

2019-03-11 12:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北市長侯友宜今上午出席「柯侯會」會後受訪，談及他稱誰製造治安汙染源，就一定讓它停止營業，侯重申，治安最重要的是源頭管理，否則警察做死也沒有用。

侯友宜今上午主持新北市警察局交接典禮時表示，新北市的治安良好與否，是「侯友宜與市府單位的事情」，不可以單一苛責警察；治安是市府團隊的事情，警察扮演更重要的角色是治標以及事前積極防範的責任，誰製造治安汙染源，就一定讓它停止營業。

對於這番話是否是在回應中央？侯友宜今天上午出席「柯侯會」會後受訪時表示，這是一個產業代價，因為很多製造色情、賭博電玩及毒品的場所，該負責的業者應該要站出來，像是夜店裡面有吸食對品又不通報的，當然要用商業法，這很清楚是違反相關法令，所以就是要移送法辦，把源頭斷電，否則警察做死也沒有用。

侯友宜強調，治安最重要的是源頭管理，要好好了解，自己已經講很清楚，目的事業主管機關的管理單位要站出來，用公安小組去執行，就給他斷水斷電，從過去的三次改成兩次，強力展現公權力。

侯友宜還說，今天也和台北市長柯文哲說，治安是誰的事情，當然是我們的事情，就是要強力展現公權力。

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